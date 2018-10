Hunger Games, Harry Potter e Rogue One tra le offerte di Amazon di oggi

Inauguriamo questo nostro appuntamento quotidiano con le migliori offerte di Amazon proposte sui cofanetti dedicati agli appassionati del mondo cinematografico con tre proposte davvero estremamente interessanti.

La prima riguarda Hunger Games, la popolare saga cinematografica con protagonista Jennifer Lawrence. Amazon propone il cofanetto con tutti i quattro DVD a 17,87 Euro, mentre la variante in BluRay contenente quattro dischi può essere portata a casa a 24,90 Euro.

Interessante anche l'offerta sulla collezione completa, composta da otto DVD, di Harry Potter. Gli appassionati del mago più famoso del grande schermo hanno la possibilità di acquistare l'intera collezione contenente tutti gli otto film a 18,79 Euro. Il risparmio è interessante, soprattutto se si conta che fino a due giorni fa lo stesso cofanetto era proposto a poco più di 22 Euro.

Per la giornata di oggi chiudiamo con le offerte su Rogue One: A Star Wars Story, lo spinoff di Star Wars che è disponibile in versione BluRay a 22,65 Euro.

Si tratta senza dubbio di tre offerte molto interessanti per portare a casa tre delle pellicole più amate dagli appassionati negli ultimi anni.

Amazon le elenca nella sezione offerte, ma non è noto se si tratta di offerte a tempo o se è prevista la scadenza entro la giornata di oggi.