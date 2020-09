Hunger Games, quale futuro per Katniss e Peeta: l'idea del cast per Jennifer Lawrence

Hunger Games dovrebbe tornare sul grande schermo nei prossimi anni con un adattamento cinematografico del romanzo prequel Ballata dell'usignolo e del serpente. Un'emozione poter tornare nell'universo di Hunger Games ma un peccato non poter rivedere il cast originale, con Jennifer Lawrence nel ruolo di Katniss e Josh Hutcherson in quello di Peeta.

Potrebbe esserci la speranza di rivederli un giorno in un quarto film del franchise? Ecco le parole di Josh Hutcherson:"È divertente. Perché un giorno abbiamo effettivamente parlato sul set di dove sarebbero finiti i personaggi. Stavamo parlando di... Hunger Games, Peeta e Katniss sono più grandi e hanno un figlio e poi il film finisce, ma poi se riprendiamo la storia ed è tipo dieci anni dopo e c'è una ribellione o qualcosa del genere è finita. Vorrei sperare e pensare che stiano vivendo felici e che il mondo sia uguale e adorabile. Ma la storia è destinata a ripetersi. Quindi sento che potrebbero esserci altri disordini in arrivo".



Una nuova rivolta dopo dieci anni di pace. Un'idea che potrebbe certamente essere coerente con l'universo letterario di Suzanne Collins. Come spiega Josh Hutcherson è difficile che Katniss e Peeta abbiano davvero trovato una pace troppo duratura e dopo dieci anni potrebbe davvero concretizzarsi una nuova rivolta.

Inoltre il cast sembra aver mantenuto un ottimo rapporto e chissà che in futuro non possa prendere forma un progetto di questo tipo.

