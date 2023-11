Hunger Games, ci saranno altri film per la saga dopo Ballata dell'Usignolo e del Serpente?

Ballata dell'Usignolo e del Serpente ha dimostrato, a ben 8 anni di distanza dall'uscita de Il Canto della Rivolta - Parte 2, che l'amore per Hunger Games è ancora vivo e vegeto e la fanbase della saga tratta dai libri di Suzanne Collins non aspetta altro che nuovi film per fiondarsi in sala. Ma è davvero finita qui, dunque?

Il prequel, che presenta comunque alcune differenze con il libro di Suzanne Collins, tratta la storia di Coriolanus Snow, l'uomo che nel corso dei tre film di Hunger Games avevamo imparato a conoscere come lo spietato presidente di Panem e che incontriamo qui, invece, nei panni di un ragazzino voglioso di rivalsa per la sua famiglia e disposto a tutto per ottenerla, e sulla sua storia potrebbe in effetti esserci ancora molto da dire.

Se dovessimo basarci solo sui libri, però, dovremmo abbandonare ogni velleità di vedere nuovi film di Hunger Games: Ballata dell'Usignolo e del Serpente conta infatti un solo volume, e ad oggi Suzanne Collins non ha ancora dato alle stampe altri libri dai quali il mondo del cinema possa voler attingere; visto il potenziale, però, non è certo detto che la cosa si fermi qui, sia dal punto di vista editoriale che da quello cinematografico. E voi, pensate ci siano ancora aspetti della storia da approfondire? Diteci la vostra nei commenti!