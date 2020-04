Hunger Games, il film prequel è realtà: Francis Lawrence torna alla regia

Era nell'aria già da un po' di tempo dopo l'ufficialità di un romanzo prequel della saga di Hunger Games, ma ora i fan possono finalmente gioire: The Ballad of Songbirds and Snakes diventerà un film, e a dirigerlo tornerà una nostra vecchia conoscenza.

È di poco fa infatti l'annuncio ufficiale di un adattamento cinematografico in arrivo per il romanzo di Suzanne Collins, che ha dunque già un regista: si tratta di Francis Lawrence, già regista di Hunger Games: La Ragazza di Fuoco e di entrambi i capitoli di Hunger Games: Il Canto della Rivolta (nonché di successi come Io Sono Leggenda.

"The Ballad of Songbirds and Snakes è davvero entusiasmante e porta questo mondo su una dimensione nuova e più complessa, che ci apre davanti nuove meravigliose possibilità dal punto di vista cinematografico" ha dichiarato il presidente di Lionsgate Motion Picture Groupe Joe Drake, che ha poi proseguito: "Siamo veramente felici di poter riunire questo team per questo franchise davvero unico, e non vediamo l'ora di poter cominciare le riprese".

Già nei mesi scorsi, intanto, era partito il fantacasting per l'allora ipotetico film: i fan sarebbero felicissimi di vedere Adam Driver nel prequel di Hunger Games; l'attore di Star Wars e Storia di un Matrimonio andrebbe ad interpretare il giovane Presidente Snow, già protagonista di alcune fanart sul prequel di Hunger Games.