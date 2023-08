Hunger Games, le differenze tra Katniss di Jennifer Lawrence e Lucy di Rachel Zegler

Sarà nelle sale entro fine anno Hunger Games: la ballata dell'usignolo e del serpente, prequel dell'adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di fantascienza scritto da Suzanne Collins. I fan sono ansiosi di vedere sullo schermo i primi anni di Coriolanus Snow e la sua sfortunata storia d'amore con Lucy Gray Baird.

Gli spettatori accoglieranno una nuova protagonista femminile, interpretata da Rachel Zegler, e il regista Francis Lawrence ha spiegato le differenze sostanziali con Katniss, interpretata da Jennifer Lawrence nella saga madre.



"Katniss era un'introversa e una sopravvissuta. Era piuttosto tranquilla e stoica, si potrebbe quasi dire che fosse asessuale. Lucy Gray è l'opposto. Calza la propria sessualità apertamente, è davvero un'artista" ha dichiarato Lawrence "Ama la folla, sa come interpretare la folla e manipolare le persone".

Il prequel di Hunger Games non sarà una copia dell'originale, come confermato dalla produzione. Nel film, anni prima di diventare il tirannico presidente di Panem, il diciottenne Coriolanus Snow (Tom Blyth), rappresenta l'ultima speranza della sua stirpe in declino, una famiglia un tempo orgogliosa e caduta in disgrazia nel dopoguerra di Capitol City. Con l'avvicinarsi della decima edizione degli Hunger Games, il giovane Snow è allarmato quando viene nominato mentore di Lucy Gray Baird (Rachel Zegler), ragazza tributo del miserabile Distretto 12. Ma quando Lucy Gray magnetizza l'intera nazione di Panem con aria di sfida alla cerimonia della mietitura, Snow capisce che potrebbe ribaltare la situazione in proprio favore. Unendo istinto per lo spettacolo e astuzia, Baird e Snow mireranno alla propria sopravvivenza iniziando una corsa contro il tempo per decretare chi è usignolo e chi serpente.



Non perdetevi il teaser di La ballata dell'usignolo e del serpente, nel quale compare anche Peter Dinklage.