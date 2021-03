Hunger Games: cosa vuol dire il saluto speciale del Distretto 12?

In Hunger Games i simboli ricoprono un ruolo importantissimo: dalla spilla della ghiandaia imitatrice al celebre saluto con le tre dita alzate, più volte la saga con Jennifer Lawrence ci ha insegnato la potenza di un semplice gesto o di una figura. Stavolta, in particolare, vogliamo soffermarci sul celebre saluto del Distretto 12.

Il gesto delle tre dita è un elemento ricorrente in Hunger Games: ma qual è il suo significato? Il saluto, in realtà, assume nel corso della saga una duplice valenza: la prima volta lo vediamo infatti rivolto a Katniss dalla gente del Distretto 12, nel momento in cui la nostra decide di partire volontaria per i giochi. Si tratta, com'è ben spiegato nei libri, di un saluto solitamente rivolto alle salme o alle persone in partenza, un gesto d'addio tipico della cultura del Distretto di Katniss.

Nel corso della saga, però, il gesto delle tre dita alzate assume un significato ben più aggressivo: con l'evolversi delle vicende di Katniss, infatti, il saluto del Distretto 12 comincia sempre più ad essere associato agli ideali rivoluzionari propagandati della nostra protagonista, diventando infine un gesto universalmente riconosciuto come di vera e propria sfida nei confronti del governo centrale.

Il saluto delle tre dita alzate è, dunque, uno degli elementi simbolicamente più forti della saga scritta da Suzanne Collins, elevato ovviamente all'ennesima potenza dalla sua rappresentazione sul grande schermo. Tornando a parlare di governo centrale e rivoluzione, intanto, ecco quanti anni ha il Presidente Snow di Hunger Games.