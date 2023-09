Hunger Games, di cosa parla il film prequel con Rachel Zegler

I fan di Hunger Games attendono da mesi l'uscita nelle sale cinematografiche, prevista a novembre, del prequel della saga, Ballata dell'Usignolo e del Serpente, diretto dal regista del franchise principale, Francis Lawrence, e adattamento cinematografico del romanzo omonimo scritto dall'autrice Suzanne Collins.

Ambientato parecchi anni prima degli eventi raccontati in Hunger Games, Ballata dell'Usignolo e del Serpente è l'adattamento del romanzo pubblicato nel maggio 2020, dieci anni dopo l'ultimo capitolo della serie di romanzi di Hunger Games. Racconta la storia di un giovanissimo Coriolanus Snow, ultima speranza di una famiglia decaduta per cercare di ritrovare quel prestigio sociale perduto.

In prossimità della decima edizione degli Hunger Games a Coriolanus Snow viene ordinato di assumere il ruolo di mentore di Lucy Gray Baird, tributo del Distretto 12. Lucy stupisce tutti con la performance canora nel corso della Mietitura e da quel momento Coriolanus comprende che l'unica speranza per il riscatto sociale è proprio la ragazza. Recuperate sul nostro sito il trailer di Ballata dell'Usignolo e del Serpente.



Tom Blyth interpreta il giovane Coriolanus Snow, interpretato da Donald Sutherland nella saga cinematografica di Hunger Games, mentre Rachel Zegler è Lucy Gray Baird.

Poco tempo fa Jennifer Lawrence non chiuse la porta al ritorno in Hunger Games anche se le possibilità non sono certo immediate.



Grazie al successo del franchise, Lawrence divenne famosa in tutto il mondo nel ruolo di Katniss Everdeen.