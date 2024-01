Hunger Games: di cosa parla La ballata dell'usignolo e del serpente?

Di cosa parla La ballata dell'usignolo e del serpente? Ora che il prequel di Hunger Games sta per uscire in home-video in Italia grazie ad Eagle Pictures, riviviamo insieme la trama del film.

Ballata dell'usignolo e del serpente è un prequel della saga cinematografica di Hunger Games, e proprio come i film con protagonista Jennifer Lawrence è anch'esso basato su un romanzo originale della scrittrice e creatrice del franchise Suzanne Collins, l'omonimo 'Ballata dell'usignolo e del serpente', edito da Mondadori nel 2020.

La storia segue Coriolanus Snow a diciotto anni, molto prima che diventasse il tirannico presidente di Panem: in quest'epoca, il ragazzo è l’ultima speranza per il buon nome della sua casata in declino, un’orgogliosa famiglia caduta in disgrazia nel dopoguerra di Capitol City. Con l’avvicinarsi della decima edizione degli Hunger Games, il giovane Snow teme per la sua reputazione poiché nominato mentore di Lucy Grey Baird, la ragazza tributo del miserabile Distretto 12. Ma quando Lucy Grey magnetizza l’intera nazione di Panem cantando con aria di sfida alla cerimonia della mietitura, Snow comprende che potrebbe ribaltare la situazione a suo favore. Unendo i loro istinti per lo spettacolo e l’astuzia politica, Snow e Lucy mireranno alla sopravvivenza dando vita ad una corsa contro il tempo che decreterà chi è l’usignolo e chi il serpente.

Per altri contenuti guardate il trailer ufficiale de La ballata dell'usignolo e del serpente.