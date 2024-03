Hunger Games, cos'è successo a Lucy Gray dopo il prequel? Parla Rachel Zegler

The Hunger Games è di certo uno di quei franchise che difficilmente finiscono nel dimenticatoio. Si tratta infatti di un universo talmente affascinante che tra romanzi ed opere cinematografiche ha sicuramente saputo lasciare un segno indelebile in tutti coloro che si sono avvicinati alle vicende di Katniss Everdeen.

Ecco quindi che, mentre vi consigliamo caldamente di leggere la nostra recensione di The Hunger Games: La Ballata dell'Usignolo e del Serpente, in molti ancora si chiedono quale sia stato poi il destino di una delle protagoniste della suddetta pellicola (che ricordiamo essere un prequel rispetto ai film con Jennifer Lawrence).

La risposta sembra però essere finalmente arrivata, e direttamente da una voce che di certo i fan possono considerare meritevole di considerazione. Si tratta infatti della stessa interprete di Lucy Gray, Rechel Zegler.

La star infatti, durante una recente intervista per Deadline, ha affermato quanto le piaccia l'idea di immaginare Lucy ancora là fuori, mentre cerca di vivere al meglio la sua vita all'interno di un mondo distopico.

Ha poi aggiunto: "In realtà non so cosa accadrà esattamente. Spero davvero che venga realizzato un seguito, mi piacerebbe molto tornare nei suoi panni".

Voi cosa ne pensate del franchise di The Hunger Games? Vorreste vedere altri film del genere?

Su Cuffie Bluetooth, Auricolari Bluetooth in sconto oggi