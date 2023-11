Hunger Games, Ballata dell'usignolo e del serpente fa la fortuna di Lionsgate

Tra i due litiganti Napoleon e Wish, la Festa del Ringraziamento ha visto il grande successo di Hunger Games: Ballata dell'usignolo e del serpente, tornato primo in classifica e confermando il grande anno al box office per Lionsgate.

In queste ore, infatti, il film prequel della famosa saga cinematografica con Jennifer Lawrence, che in questo nuovo episodio vede protagonista la giovane ed emergente Rachel Zegler, ha superato la soglia dei 100 milioni di dollari al botteghino nazionale nel suo undicesimo giorno di programmazione, mentre contemporaneamente superava lo stesso tetto dai mercati internazionali: il totale dunque ammonta ora ad un bottino di 200 milioni di dollari a livello globale.

Ballata dell'usignolo e del serpente è il 23esimo film nel 2023 a superare i 100 milioni di dollari (nel 2022 questo obiettivo fu centrato da 'soli' 18 film) e il secondo grande successo dell'anno per Lionsgate, dopo i 400 milioni incassati da John Wick 4. Il prequel diretto da Francis Lawrence, il quarto film nella serie cinematografia tratta dai romanzi di Suzanne Collins, nel corso della Festa del Ringraziamento ha incassato 29 milioni in 3 giorni e 42,2 milioni in 5 giorni, sconfiggendo i nuovi arrivati Wish (31,6 milioni) e Napoleon (32,7 milioni). Inoltre, diverse fonti del settore si aspettano grossi risultai anche dal prossimo weekend per il film, dato che le prevendite per il film-concerto Renaissance di Beyonce sono molto più basse del previsto e Ballata dell'usignolo e del serpente potrebbe riuscire a difendere il primo posto in classifica.

Vi terremo aggiornati nei prossimi giorni, restate sintonizzati sui canali di Everyeye. Per altri contenuti scoprite dove vedere in streaming tutti i film di Hunger Games.