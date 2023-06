Hunger Games: La ballata dell'usignolo e del serpente, cameo per Jennifer Lawrence?

Jennifer Lawrence comparirà in La ballata dell'usignolo e del serpente, prequel di Hunger Games? La star premio Oscar ha partecipato a Watch What Happens Live di Bravo e il conduttore Andy Cohen ha letto una domanda posta dal pubblico proprio sulla possibilità di vedere l'attrice in un cameo nel prequel.

"Jennifer Lawrence apparirà nel prequel di Hunger Games nei panni della nonna di Katniss?" ha chiesto Cohen, poiché il film si svolge 49 anni prima degli eventi della saga madre.

"Oh, perché ho 49 anni a Hollywood, eh?" ha risposto scherzosamente l'attrice, prima di ribadire seriamente "No, non è vero". Su Everyeye trovate il primo trailer di La ballata dell'usignolo e del serpente.



Nel corso della chiacchierata Cohen ha chiesto a Lawrence se avesse preso qualche oggetto per ricordo dal set di Hunger Games e l'attrice ha confessato di aver portato a casa un arco, una freccia e gli stivali da ognuno dei film girati e di tenerli nel proprio armadio.

Jennifer Lawrence è diventata famosa in tutto il mondo grazie al ruolo di Katniss Everdeen in tutti e quattro i film di Hunger Games, tratti dai libri di Suzanne Collins.



L'autrice ha scritto anche un libro prequel intitolato La ballata dell'usignolo e del serpente, adattato da Francis Lawrence, regista della saga originaria, con Tom Blyth e Rachel Zegler nel cast nei panni di Coriolanus Snow e Lucy Grey Baird. Il film uscirà a novembre.

Il prequel non sarà una copia di Hunger Games, come molti fan scettici hanno ipotizzato negli ultimi tempi.