Hunger Games, quanto è aumentato l'ingaggio di Jennifer Lawrence tra primo e secondo film?

Jennifer Lawrence è ad oggi una delle stelle più luminose del firmamento hollywoodiano: la star de Il Lato Positivo fa parte del novero delle attrici più richieste al mondo, ma qualche anno fa la situazione non era esattamente questa, come dimostra il compenso percepito dalla nostra ai tempi del primo Hunger Games.

Ingaggiata per il ruolo della protagonista Katniss Everdeen, infatti, Lawrence si accordò con la produzione per una cifra vicina ai 500.000 dollari: un compenso adeguato, se si considera che all'epoca Lawrence altro non era che una giovane e promettente attrice proveniente dal circuito del cinema indipendente, ma che fa sicuramente sorridere se si pensa a come si sarebbero messe le cose di lì a poco.

Il ruolo di Katniss rappresentò infatti per la nostra Jennifer un eccezionale trampolino di lancio insieme proprio a Il Lato Positivo, che quello stesso anno valse a Lawrence il primo Oscar come Miglior attrice protagonista alla sua seconda candidatura (negli anni successivi ne sarebbero poi arrivate altre due): nel giro di un paio d'anni, dunque, un adeguamento del contratto si rese effettivamente doveroso.

Adeguamento che arrivò puntuale in occasione di Hunger Games - La Ragazza di Fuoco, secondo capitolo della celebre saga, per il quale il compenso di Jennifer Lawrence passò dai 500.000 dollari del primo film a 10 milioni di dollari: venti volte la cifra iniziale! Credete sia stato un aumento meritato? Diteci la vostra nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione di Hunger Games.