Hunger Games, arriva la conferma: Rachel Zegler sarà la protagonista del prequel!

La fortuna di Hunger Games fu anche quella di indovinare una protagonista come Jennifer Lawrence, che proprio grazie ai film tratti dalla saga di Suzanne Collins trovò la definitiva consacrazione di una carriera già piuttosto brillante. Come fare, dunque, a indovinare un volto di simile impatto per il prequel Ballata dell'Usignolo e del Serpente?

La produzione sembra avere le idee chiare da questo punto di vista, almeno stando alle voci circolate in queste ultime ore, che vorrebbero Rachel Zegler protagonista del prequel di Hunger Games nel ruolo di Lucy Gray Baird: voi che, proprio in questi minuti, sembrerebbero aver trovato la definitiva conferma.

La notizia è infatti stata rilanciata anche da testate autorevoli come Variety, che non hanno dubbio nell'indicare la star di West Side Story come ormai certa protagonista di Ballata dell'Usignolo e del Serpente: classe 2001, Zegler ha recentemente convinto tutti grazie alla sua splendida interpretazione nel West Side Story di Steven Spielberg, e a breve si ritroverà in un altro ruolo di grande responsabilità vestendo i panni di Biancaneve nel live-action Disney, imponendosi di fatto come una delle attrici più promettenti della sua generazione.

Che Hunger Games possa rappresentare per lei ciò che rappresentò per Jennifer Lawrence? Lo scopriremo solo nei prossimi tempi: il suo ingresso nel franchise, ormai, non è più da considerare una semplice indiscrezione. Qui, per saperne di più, trovate la trama di Ballata dell'Usignolo e del Serpente.