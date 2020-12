Hunger Games: quanti anni ha il Presidente Snow? Scopriamolo insieme

Il presidente Coriolanus Snow è stato il principale antagonista del franchise di Hunger Games, ed è stato interpretato dallo straordinario Donald Sutherland per tutti e quattro gli adattamenti cinematografici della trilogia di Suzanne Collins. Proviamo a fare dunque chiarezza sulla sua età.

Prima di diventare il leader sadico di Panem, Snow era originario del Campidoglio. La sua famiglia era ben nota all'interno della città ed era anche piuttosto ricca. Il padre di Snow, Crassus, era un generale nella prima ribellione, ma ben presto perse la vita nei tumulti così come sua madre, lasciandolo crescere con la nonna e il cugino Tigris. La vita di Snow non fu di certo facile in gioventù e per questo il ragazzo tento di nascondere il più possibile le sue origini.

Nel corso delle vicende narrate ne La ballata dell'usignolo e del serpente, Snow ha appena 18 anni quando viene scelto come mentore per il gruppo di tributi in arrivo per il decimo Hunger Games, in particolare viene affidato a Lucy Gray Baird, il tributo del Distretto 12, per la quale inizia a nutrire dei fortissimi sentimenti. In virtù di ciò aiuterà la ragazza a vincere questa competizione senza scrupoli, venendo però allontanato dalle alte sfere del potere.

Quando il presidente Snow è stato introdotto per la prima volta nella narrativa attraverso Hunger Games, aveva 82 anni e questo ci fa pensare che il leader di Panem sarebbe morto all'età di 84 anni, ovviamente no per mano di Katniss Everdeen, che al suo posto ha scelto di giustiziare la Presidente Coin.

Intanto, i fan continuano a sperare che Adam Driver possa essere scelto come giovane Snow nel prequel di Hunger Games.