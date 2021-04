Humphrey Bogart torna alla Gersh: l'agenzia lo 'scrittura' 65 anni dopo la sua morte!

È stato il cliente principale del super agente Phil Gersh, dall'inizio della sua carriera fino alla sua morte nel 1957, per tutto il periodo di massimo splendore negli anni '40 e '50 in film come Il mistero del falco, Casablanca, La regina d'Africa, L'isola di corallo, Il tesoro della Sierra Madre e L'ammutinamento del Caine. Ora il ritorno.

Humphrey Bogart è tornato con la Gersh Agency, che ha siglato un accordo di collaborazione con la Humphrey Bogart Estate.

L'accordo si è trasformato in una scusa per un viaggio nella memoria di Hollywood per Bob e David Gersh, che hanno rilevato l'agenzia dal padre.



Da ragazzi entrambi sono cresciuti intorno a Bogart e alle altre star della scuderia del papà, tra cui William Holden, David Niven, Kirk Douglas, Lee J. Cobb e Fredric March.

Ora questo nuovo legame tra la storica agenzia di Bogart e l'associazione che si occupa dell'universo intorno al celebre attore, gestita da Stephen Bogart, figlio del divo di Casablanca e di Lauren Bacall.

David Gersh ha dichiarato:"Ogni volta che Bogey vedeva mio padre diceva 'Hai qualcosa per me? Non lavorerò mai più'. Era una vera insicurezza e mio padre diceva 'Le sceneggiature stanno arrivando, Bogey, tutti ti amano, andiamo a prendere un Martini. E se ne andavano da Romanoff".

Humphrey Bogart continua ad ispirare le nuove generazioni. Nicolas Cage ha dichiarato di essersi ispirato a Bogart in Casablanca per Spider-Man: Un nuovo universo.



Scoprite il nostro approfondimento sulla versione Blu-ray di Casablanca.