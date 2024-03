Humane, scoprite il film d'esordio di Caitlin Cronenberg, figlia di David Cronenberg

Scorre l’amore per il cinema nelle vene della famiglia Cronenberg. Dopo il figlio Brandon, ecco che arriva il film d’esordio di Caitlin Cronenberg.

Mentre è in lavorazione il nuovo film di Papà David Cronenberg The Shrouds, Humane, l’opera della figlia Caitlin, verrà rilasciata ad aprile nei cinema americani. Descritta come una “Satira distopica molto violenta e sanguinosa”, la pellicola “si svolge nell'arco di una sola giornata, pochi mesi dopo che un collasso ecologico globale ha costretto i leader mondiali a prendere misure estreme per ridurre la popolazione terrestre. In una ricca enclave, un giornalista appena andato in pensione ha invitato a cena i suoi figli adulti per annunciare la sua intenzione di arruolarsi nel nuovo programma di eutanasia della nazione. Ma quando il piano del padre va terribilmente storto, le tensioni si accendono e tra i figli scoppia il caos.”

Il film è interpretato da Jay Baruchel ("Blackberry"), Emily Hampshire ("Schitt's Creek") e Peter Gallagher ("Grace & Frankie"). "Caitlin ha realizzato un debutto alla regia provocatorio che trasuda attualità e una critica sociale evocativa che mette in luce una delle nuove voci più sicure ed entusiasmanti con cui confrontarsi", ha dichiarato Scott Shooman, capo del gruppo cinematografico di AMC Networks. Se invece ancora non l’avete letta, vi invitiamo a dare un’occhiata alla nostra recensione di Crimes of the future di David Cronenberg.