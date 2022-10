Hulu vince di nuovo! Hellraiser come Prey, i critici: 'Miglior capitolo dall'originale'

Sta nascendo un nuovo filone pronto a fare scuola presso gli schermi di Hulu. Dopo il clamoroso successo di Prey, prequel di Predator accolto come il miglior capitolo dall'originale, ora la piattaforma mette a segno una doppietta portando a reboot Hellraiser. E l'accoglienza è molto simile.

Solo quest’estate scrivevamo nella nostra recensione di Prey che il riavvio della saga di Predator portato avanti da Hulu costituiva il miglior capitolo in assoluto dai tempi dell’originale. E il fatto che oggi, Hulu riesca a fare altrettanto con il nuovo horror su Pinhead, a farci rivivere quasi un déjà vu di recensioni positive, vuol dire che non si tratta solo di una coincidenza. Basta guardare al punteggio di questo nuovo Hellraiser su Rotten Tomatoes, davvero strabiliante. Ma ora diamo un occhiata alle principali recensioni.

Si esprime ScreenRant: “Il nuovo Hellraiser di David Bruckner porta la struttura che mancava fornendo sia un motore narrativo in stile Final Destination sia regole reali e comprensibili che governano le sue creature soprannaturali, creando una storia più solida e più facile da apprezzare". Variety si concentra invece sulla quantità di slasher e offre addirittura un paragone più che lusinghiero: “La carne viene strappata e scorticata, la carne viene sbucciata e affettata, la carne viene spalancata con mistici dispositivi meccanici di terrore invasivo. Il brutale atto finale ricordare punti di riferimento nauseanti della mutilazione cinematografica come il recente ritorno al body horror di David Cronenberg con Crimes of the Future".

Sullo stesso punto insiste anche The Hollywood Reporter: "I fan saranno sollevati nel sapere che questo Hellraiser sicuramente non lesina sul sangue, fornendo abbastanza viscere e pelle scorticata per soddisfare gli spettatori più assetati”. Ma il più entusiasta è DiscussingFilm: "La maggior parte delle persone probabilmente si approccerà a questo Hellraiser aspettandosi un'altra aggiunta poco brillante in questo franchise, specialmente per il fatto che viene pubblicizzato come un riavvio e rilasciato direttamente in streaming su Hulu. Tuttavia, in una scioccante svolta degli eventi, Hellraiser è un graditissimo ritorno alla gloria, reinventando la serie e onorando i decenni di storia precedenti".

Ovviamente non manca qualche recensione più tiepida, ma quasi tutte concordano su un riavvio all’altezza dell’inizio di questa saga non sempre tenuta nella dovuta considerazione.