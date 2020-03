Hulk poteva fare di più in Avengers: Endgame? Ecco cosa ne pensa Mark Ruffalo

Il ruolo di Hulk in Avengers: Endgame è stato uno dei punti più controversi del trionfale film di Joe ed Anthony Russo: è cosa nota, infatti, che la maggior parte dei fan Marvel non abbia ben digerito la svolta impressa al personaggio di Mark Ruffalo.

L'Hulk versione Avengers: Endgame, come tutti ricorderete, è solo un lontano parente della bestia schiumante di rabbia e furia distruttiva che avevamo imparato a conoscere, avendo ormai imparato a mantenere il controllo anche a trasformazione avvenuta.

Nonostante abbia comunque ricoperto un ruolo importantissimo nello svolgimento degli eventi (è Hulk a sfruttare le Particelle Pym per mandare nel passato i suoi compagni, così come è lui a schioccare per la prima volta il Guanto dell'Infinito per riportare in vita le vittime di Thanos) la sensazione di molti è stata dunque quella di avere a che fare con un Hulk con il freno a mano tirato, privo di quell'indole violenta e devastatrice che l'ha reso uno dei personaggi Marvel più amati.

Interrogato sulla questione, però, Mark Ruffalo è stato piuttosto diplomatico: "Puoi sempre fare di più. Ci sono un sacco di personaggi e ognuno deve avere il suo momento. E c'è un sacco di gente nuova, anche. Comunque aspetto una rivincita" ha chiosato l'attore nel corso del suo panel al Chicago Comic & Entertainment.

A proposito del film dei Russo, in una scena scartata di Avengers: Endgame avremmo dovuto vedere i figli di Thanos uccidere Nick Fury. Il regista Kevin smith, intanto, ha chiarito il suo paragone tra Avengers: Endgame e la Bibbia.