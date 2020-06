Hulk, il personaggio nell'MCU è immortale: la conferma della Marvel

Uno dei personaggi sui quali si sa poco riguardo al suo futuro nel Marvel Cinematic Universe è Hulk. Marvel si sta concentrando in questo momento su She-Hulk, serie tv prevista su Disney+. Negli annunci sui prossimi progetti del franchise il nome di Bruce Banner non è stato mai menzionato e i fan si chiedono quale possa essere il suo futuro.

Fino a Thor: Ragnarok, Hulk è stato sfruttato soprattutto come forza bruta degli Avengers, ma dal film di Taika Waititi si è iniziato a parlare della lotta tra Bruce e il suo alter ego verde. Proprio in Thor: Ragnarok il personaggio inizia il suo percorso verso una versione da Professor Hulk.



Una cosa sembra essere certa: Hulk è immortale. La conferma della Marvel arriverebbe proprio grazie ad una sequenza in Thor: Ragnarok, quando Banner deve trasformarsi in Hulk per affrontare Fenris, il lupo asgardiano di Hela, e salvare gli Asgardiani. Quando Bruce si lancia per trasformarsi prima di colpire il suolo si schianta in realtà contro il Rainbow Bridge, giacendo a terra. Nonostante Bruce appaia gravemente ferito, poco dopo si rialza e trasformato da Hulk inizia a lottare.

Il soprannome di Immortale Hulk venne affibbiato al personaggio dopo una serie di episodi in cui Bruce Banner sembrava davvero in grado di non morire nonostante e dopo che Hulk stesso rigenerò il proprio corpo fatto a pezzi. Cosa potrebbe distruggere l'Immortale Hulk?

Nel frattempo due attesissime serie animate Marvel proseguono su Hulu. In questi giorni Amanda Seyfried ha spiegato perchè non accettò il ruolo di Gamora, poi assegnato a Zoe Saldana, che ha interpretato il personaggio in tutti i film dei Guardiani della Galassia e in generale all'interno del Marvel Cinematic Universe.