Hulk ha un look drasticamente differente nei concept art di Thor: Ragnarok!

è stato un film completamente divisivo per il pubblico ed i fan, ma ha anche sbancato i botteghini di tutto il mondo diventando la pellicola sul Dio del Tuono dellaad aver incassato di più fino ad oggi.

Di Thor: Ragnarok abbiamo già visto svariati concept art nei mesi precedenti, tra cui uno recente incentrato sul personaggio di Valchiria, interpretata nella pellicola da Tessa Thompson. Oggi, invece, tocca a Hulk.

L'artista che collabora con i Marvel Studios, Ryan Meinerding, ha diffuso in queste ore alcuni concept art che mostrano tutti i look esplorati da lui e il regista Taika Waititi per il look del Golia Verde interpretato da Mark Ruffalo. Oltre ai classici capelli corti, poi scelti nella pellicola, troviamo anche un look più estremo, con capelli lunghi e barba folta. Voi preferite la versione vista nel film? Oppure un altro di questi look vi sarebbe piaciuto di più?

In Thor: Ragnarok, Thor torna ad Asgard e scopre l'imminente Ragnarok, la fine di ogni cosa, che sarà causato dalla nuova villain della pellicola, Hela. Questa finirà per rompergli il martello Mjolnir; Thor finirà sul pianeta Sakaar, governato dall'eccentrico Gran Maestro, dove finirà per essere un gladiatore in un'arena e combatterà contro il suo ex amico e collega, l'Incredibile Hulk.