Hulk, Josh Lucas riflette: 'Ang Lee frustrato, CGI non all'altezza delle sue idee'

Dell'Hulk di Ang Lee si è detto di tutto, tra chi lo ritiene un film nettamente superiore alla versione MCU con Edward Norton e chi, invece, ancora non riesce a mandar giù quei toni più dark e cupi che caratterizzano il film con Eric Bana. Ma qual è il parere di chi al film ha effettivamente preso parte nel lontano 2003?

A parlarne in queste ore è stato Josh Lucas, che nel film definito frustrante da Eric Bana diede volto a Glenn Talbot: secondo Lucas, il principale problema del film fu la CGI ancora troppo acerba per venire incontro alle reali intenzioni del regista Ang Lee.

"Se qualcuno mi chiedesse chi sono i miei registi preferiti, risponderei che al primo posto c'è sempre Ang Lee. Io non uso la parola genio, ma penso che lui si sia dimostrato un regista davvero brillante, se non geniale. Ma per Hulk nuotava tra le rapide. Non penso che la tecnologia fosse al punto in cui era il suo cervello. La tecnologia si è evoluta, e lui è uno di quelli che l'ha aiutata a evolversi. So che all'epoca faceva pressione sul team della CGI perché riuscissero a realizzare qualcosa che, probabilmente, non era ancora all'altezza delle sue idee. Penso che sia stato davvero frustrante per lui non riuscire a realizzare ciò che aveva in mente" sono state le parole dell'attore.

E voi, cosa pensate del film con Jennifer Connelly e Sam Elliott? Fallimento o esperimento riuscito? Diteci la vostra nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione dell'Hulk di Ang Lee.