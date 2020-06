Hulk, Jennifer Connelly approva i toni dark del film di Ang Lee: 'Non è per ragazzini'

Quanti cinecomic dell'era pre-Marvel Cinematic Universe abbiamo buttato nel dimenticatoio da quando il primo Iron Man ha cambiato completamente il modo di approcciarci al genere? La lista è decisamente lunga, e probabilmente anche l'Hulk di Ang Lee ne fa parte.

Il film con Eric Bana nei panni di Bruce Banner ha sofferto quella che è stata la piaga di tanti film dello stesso genere, ovvero l'assenza di quella programmazione a lungo raggio e di quel carisma immediato che i film dell'MCU avrebbero portato con sé qualche anno dopo.

Per quanto spesso dimenticato, comunque, l'Hulk di Ang Lee conta ancora oggi una sua schiera di estimatori (soprattutto considerando quanto poco il suo successore con Edward Norton abbia convinto i fan Marvel): tra questi troviamo Jennifer Connelly.

L'attrice, che al film prese parte nei panni di Betty Ross, confermò tempo fa di aver apprezzato parecchio le scelte stilistiche di Lee e in particolare il suo voler dare un tono più dark al lungometraggio: "La sua idea non era quella di fare un film patinato e divertente per ragazzini su di un tizio verde che corre in giro. La sua idea era quella di un melodramma, di una tragedia, il mostro verde della rabbia, della cupidigia, della gelosia e della paura che vive in ognuno di noi" fu la spiegazione dell'attrice.

Cosa ne pensate? Avete apprezzato anche voi il film con Eric Bana o pensate che tutto sommato sia meglio dimenticarlo? Fatecelo sapere nei commenti! Qui intanto trovate la nostra recensione dell'Hulk di Ang Lee.