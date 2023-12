Hulk, insider è certo: 'Marvel farà il nuovo film stand-alone'

Hulk è senza dubbio uno di quegli eroi capaci di attirare l’attenzione anche dei meno assidui frequentatori delle avventure fumettistiche e, dopo anni di assenza di un film a lui dedicato, le indiscrezioni vorrebbero la Marvel pronta a mettersi al lavoro su una nuova opera con al centro il dottor Banner e il suo alter ego che spacca.

Dopo aver parlato di 5 villain che potrebbero sostituire Kang nel Marvel Cinematic Universe a seguito della condanna di Jonathan Majors, torniamo a parlare delle produzioni cinematografiche della casa delle Idee per riportare il post pubblicato su Twitter dall’insider Daniel Richtman. L'insider si è detto sicuro che la Marvel sia pronta a portare alla luce un nuovo film su Hulk dopo quello del 2008 che aveva avuto come protagonista quell'Edward Norton che, per motivi legati al contratto, non abbiamo più visto all’interno del Marvel Cinematic Universe.

La notizia avrebbe senso tanto per dare risalto a Mark Ruffalo, nel ruolo da Avengers del 2012 e mai apparso in uno stand-alone, quanto per riuscire ad approfondire uno dei personaggi più interessanti tra quelli della squadra degli eroi dei cinecomic che abbiamo imparato a conoscere in oltre quindici anni di un universo che, col tempo, è diventato multiverso.

Sono molti i progetti in cantiere che la Marvel non ha ancora deciso di svelare e, in effetti, non ci stupiremmo di sapere che uno dei prossimi lavori per le sale possa riguardare una storia sul dottor Bruce Banner.

In attesa di sapere se ci sia qualcosa di concreto dietro i rumor, vi lasciamo all’indiscrezione che vorrebbe Ryan Gosling in trattativa per entrare nel Marvel Cinematic Universe.