Hulk Hogan, Chris Hemsworth allontana il biopic:'È ancora in fase di sviluppo'

Chris Hemsworth, star del Marvel Cinematic Universe, è stato intervistato da Chris Van Vliet, un importante giornalista che si occupa di wrestling nell'ambito della promozione del film Netflix, Spiderhead. Alla domanda sulla situazione del progetto cinematografico che riguarda Hulk Hogan, Hemsworth ha aggiornato i fan.

"Si tratta di un film ancora lontano. Se riusciremo a realizzarlo sarà grandioso ma è ancora in fase di sviluppo. Todd Phillips è impegnato a girare Joker 2 credo, e io ho girato altri film. Molte cose devono accadere ma sarete i primi a saperlo" ha dichiarato l'attore australiano.



Nel 2019 è stato annunciato che Chris Hemsworth interpreterà Hulk Hogan, firmando il contratto per interpretare l'immortale icona della WWE in un film biografico prodotto da Netflix e intitolato The Hulkster, che dovrebbe concentrarsi sugli esordi Hogan nel mondo del wrestling fino alla sua ascesa e alla sua fama negli anni '80.



Phillips è stato scelto per dirigere il film con il collaboratore di Joker, Scott Silver, incaricato di occuparsi della sceneggiatura. I due produrranno il film insieme a Bradley Cooper e all'ex presidente di WCW, Eric Bischoff.



Hulk Hogan, vero nome Terry Bollea, è uno dei wrestler professionisti più famosi di tutti i tempi, al centro del boom intorno al wrestling negli anni '80. Famoso per le sue rivalità con altre leggende del settore come Andre the Giant e Ted DiBiase, Hogan firmò nel 1994 per WCW mentre negli ultimi anni fecero scalpore delle sue dichiarazioni razziste che gli costarono il posto alla WWE.

Lo scorso anno uno sceneggiatore di Hulk Hogan lodò Chris Hemsworth, definendolo 'fantastico'. Ora attendiamo nuovi sviluppi concreti intorno al progetto.