Hulk Hogan, l'autore del biopic loda Chris Hemsworth: 'È fantastico'

La gestazione di questo biopic su Hulk Hogan si sta rivelando piuttosto lunga: il film con Chris Hemsworth è stato annunciato ormai due anni fa e, tra ritardi vari e rallentamenti dovuti al COVID, stenta ancora a vedere la luce. Le parole dell'autore, però, ci lasciano ben sperare per quanto riguarda il risultato.

Nonostante l'orripilante risultato ottenuto da Chris Hemsworth su Face Swap, infatti, lo sceneggiatore John Pollono si è detto assolutamente convinto della scelta di far interpretare l'ex-wrestler alla star del Marvel Cinematic Universe, per cui sembra nutrire una stima più che sincera.

"Adoro scrivere per i grandi attori e credo che Chris Hemsworth sia fantastico. Può fare parti comiche, parti drammatiche, tutto. Davvero non vedo l'ora di poter vedere questo film, non so quanto COVID-friendly sarà da girare, perché per alcune scene hanno ingaggiato qualcosa come 30.000 persone, ma spero che in qualche modo ce la facciano. Non vedo l'ora di poterlo vedere un giorno o l'altro" sono state le parole di un Pollono decisamente entusiasta.

Cosa ne pensate? Vi convince la scelta del Thor del Marvel Cinematic Universe per il ruolo dell'indimenticabile Hulk Hogan? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate lo spettacolare poster del biopic su Hulk Hogan firmato BossLogic.