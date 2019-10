Hulk e Gordon Ramsey: un meme mette a confronti i due irascibili personaggi

Ancora una volta non c'è limite alla fantasia dei fan, che stavolta ci sorprendono paragonando l'irascibile Gordon Ramsey addirittura... Ad Hulk! Beh, non si può certo dire che negli anni lo chef pluripremiato abbia lavorato sodo per evitare quest'accostamento: le sfuriate, divenute successivamente virali su internet, sono state innumerevoli.

Con l'aumentare degli show abbiamo visto un Ramsey sempre diverso e più o meno severo a seconda dei concorrenti e del pubblico interessati, facendo sorgere spesso il dubbio su quale fosse veramente il suo carattere. Di contro, come tutti i supereroi del Marvel Cinematic Universe, anche Banner è cambiato di pellicola in pellicola, maturando e diventando un personaggio sempre più tridimensionale e sfaccettato, che andasse al di là dei "semplici" bicipiti verdi.



Hulk arriva per la prima volta sul grande schermo del 2003 interpretato da Eric Bana e successivamente nel 2008 da Edward Norton e, in entrambi i casi, si presenta come un'essere incontrollabile e dalla forza smisurata. Il più recente, nonché inaspettato, cambiamento dello scienziato è avvenuto in Avengers: Endgame, nel quale sembra aver abbracciato la filosofia "hyppie" della non violenza e della risoluzione pacifica dei conflitti, che seguirà fino allo scontro finale per il destino dell'Universo. Che nasca da qui l'insolito accostamento tra Gordon e Bruce? Speriamo che il meme nel'articolo possa strappare un sorriso ai lettori, così com'è successo a noi, che siamo rimasti piacevolmente esterrefatti.



Comunque sia, il paragone di Ramsey ed Hulk è solo l'ultima delle bizzarre curiosità che negli ultimi giorni arrivano da casa Marvel: lo stesso Paul Rudd afferma che sia stato un peccato non ricorrere alla teoria su Ant-man per sconfiggere Thanos e c'è chi addirittura sostiene che Tony Stark sia ancora vivo.