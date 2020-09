Hulk: un fan ha creato delle mani in grado di spaccare tutto per davvero

Nel corso della storia cinematografica della Marvel abbiamo visto numerose versioni di Hulk in azione, e tutte avevano in comune la volontà di spaccare il mondo a pugni, come da tradizione. Per questo un fan ha deciso di rinunciare al suo status di spettatore e di diventare lui stesso un gigante verde... almeno per quanto riguarda le mani.

Nel video di Allen Pan vediamo il determinato costruttore ripercorrere i più iconici gadget dedicati ad Hulk: sebbene definisca il film del 2003 con Eric Bana "terribile", ammette che i pugni giocattolo usciti in quel periodo rimangono i migliori, mentre i successivi hanno dimensioni ridotte e sono in generale meno curati. Così decide di ispirarsi proprio a quel modello.

Nel resto del video ci accompagna attraverso la creazione vera e propria, a partire dal calco fino alla lavorazione interna, per trasformare il tutto in una sorta di gigantesco guanto (da far invidia anche a quel pivello di Thanos). Infine arriva il momento della prova, e nonostante le mani pesino "solamente" 15 chili, sembra proprio che siano in grado di spaccare letteralmente tutto: dalle lattine (che diventano sottilette) ai cocomeri, dai modellini di Hulkbuster a dei resistenti mattoni.

Dopo il casco di Iron Man potrebbe essere l'oggetto giusto per i fan del supereroe verde, non trovate? O sarebbe meglio lasciare i pugni di Hulk dentro Fortnite, per evitare di dover ricostruire interi edifici demoliti dai fan troppo entusiasti?