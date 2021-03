Hulk, Eric Bana prende il posto di Mark Ruffalo in un eccezionale deepfake

Sebbene abbia avuto vita piuttosto breve, l'Hulk di Eric Banaè rimasto comunque ben saldo nell'immaginario collettivo, tanto che un utente del web ha voluto realizzare un video deepfake, sostituendo il suo volto con quello dell'attuale Bruce Banner interpretato da Mark Ruffalo.

Bisogna dirlo il video è eccezionale e i volti dei due attori si soprappongono in modo a dir poco perfetto. Anche se Eric Bana è leggermente più alto di Mark Ruffalo, non sembrano notarsi particolari differenze tra i due interpreti. Questo ha scatenato un grosso dibattito tra i fan del Marvel Cinematic Universe, infatti molti hanno sottolineato che l'attore che tra gli altri ha vestito i panni di Ettore in Troy, sarebbe stato sicuramente perfetto per interpretare il supereroe verde.

Non è ancora chiaro però per quale ragione Eric Bana abbia deciso di rifiutare il ruolo di Hulk, o piuttosto se sia stata proprio la Marvel ad estrometterlo da questo ruolo dopo la tiepida accoglienza dei critici, preferendo al suo posto un reboot, L'incredibile Hulk con Edward Norton. L'attore non si è mai espresso a riguardo, sottolineando solo più volte, che a suo avviso il film del 2003 non è stato assolutamente un flop.

Intanto gli utenti del web richiedono a gran voce un video simile proprio con Edward Norton, ma l'autore del video ha dichiarato che è molto difficile realizzarlo vista l'enorme differenza del suo volto con quello di Mrk Ruffalo.