Hulk, Eric Bana non pensa che tornerà mai a essere Bruce Banner nell'universo Marvel

Tra Doctor Strange in the Multiverse of Madness e Spider-Man: No Way Home (?), il Multiverso sembrerebbe proprio la direzione verso cui vuole proseguire il MCU, ma cosa potrebbe voler dire questo per l'Hulk di Eric Bana? È possibile un suo ritorno? Vediamo cosa ne pensa l'attore.

Il film di Hulk con Eric Bana diretto da Ang Lee non è stato particolarmente apprezzato da pubblico e critica, e lo stesso attore ha rivelato di averci dovuto pensare su diverso tempo prima di accettare il ruolo.

"Non è stato un sì immediato, questo è certo" ha raccontato Bana al podcast WTF con Marc Maron "Mi ci è voluto un po' per pensarci su. E non avevo avevo avuto modo di leggere la sceneggiatura prima di firmare per quella pellicola. È stato uno dei pochi film che ho accettato di fare 'a scatola chiusa'. Ma non era il tipo di film in cui mi vedevo".

Tuttavia, all'epoca il concetto di "film sui supereroi" era alquanto diverso da quello di adesso, e di certo l'approccio a essi era totalmente differente. In più, ora ci troviamo di fronte a veri e propri universi condivisi, dove un personaggio (e quindi un attore) può apparire in un gran numero di pellicole.

"L'Universo come lo conoscete voi non c'era ai tempi. Di certo non accettavi un ruolo pensando che avresti girato più di un film. Le aspettative erano diverse da quelle di adesso, io lo presi come una singola avventura" ha spiegato l'attore, precisando che non ha provato nessun rancore nel non essere stato chiamato per riprendere il ruolo in seguito e che in generale non è il tipo di film nel quale si vedrebbe "Non è il genere di film che smanio per ottenere, o nel quali mi vedo meglio, quindi questo tipo di conversazioni sono qualcosa che ho più con me stesso, se voglio farne parte".

E quindi l'idea di un crossover con i tre interpreti di Hulk sul grande schermo (Bana, Norton e Ruffalo) è, secondo lui, piuttosto lontana... "Non c'è molto da intrecciare per quanto riguarda Hulk".