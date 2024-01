Hulk, Eric Bana non è interessato a far parte dell'MCU dopo il film del 2003

Nel corso di un’intervista è stato chiesto a Eric Bana se fosse in qualche modo disponibile a tornare nel ruolo di Hulk dopo il film diretto da Ang Lee del 2003 in previsione di una possibile apparizione del personaggio nell’ambito del multiverso del Marvel Cinematic Universe che prenderà sempre più forma nei prossimi capitoli della saga.

Dopo aver parlato degli attori candidati a prendere il posto di Jonathan Majors nel Marvel Cinematic Universe, torniamo a parlare del franchise costruito dalla Casa delle Idee per riportare le parole dell’attore australiano in merito alla possibilità di vederlo ancora nella parte dell’eroe verde, anche se solo per un breve cameo o in uno degli easter egg che il multiverso Marvel potrebbe regalare ai fan.

Interrogato a proposito di un suo interesse in tal senso, Bana ha risposto senza troppi giri di parole: “Non riesco a vederlo nel mio futuro. Non lo vedo”.

Quindi, dopo aver spiegato come non ci sia bisogno di un fisico particolarmente adatto per interpretare Hulk grazie alla possibilità di usare la computer grafica, ha ribadito il concetto per la terza volta, come a volersi accertare che la cosa fosse chiara.

Rimane dunque da capire se la Marvel sarà davvero intenzionata a riportare in vita i personaggi delle varie ere dei prodotti cinematografici e, nel caso, come deciderà di muoversi, visti i grandi progressi fatti in questo senso sfruttando le potenzialità dell’intelligenza artificiale applicata al cinema.

In attesa di capire come verrà costruita la saga del multiverso dal punto di vista tecnico e della scrittura, vi lasciamo alle parole di Robert Downey Jr. a proposito di un suo ritorno come Iron Man nel Marvel Cinematic Universe.