Hulk, Eric Bana: 'Interpretare Bruce Banner è stato frustrante'

Dopo che lo scorso maggio ha rivelato di non volere tornare nei panni di Hulk, Eric Bana è tornato a parlare del film del 2003 diretto da Ang Lee affermando che la sua esperienza sul set è stata "frustrante".

"Sono passato improvvisamente da Black Hawk Down, dove abbiamo girato principalmente di giorno, in esterni e con luce naturale, ad interpretare uno scienziato in un laboratorio o in una casa, al chiuso", ha dichiarato l'attore a Entertainment Tonight Canada. "C'era un film girato in green screen con cui non avevo niente a che fare, perché ero Hulk. Erano gli altri attori a recitare in quello spazio. Quindi in un certo senso sembrava un film piccolo, perché ogni giorno la mia realtà prevedeva interni, lo studio, una stanza e pochissime grandi scene. Molti dialoghi. Non mi piace lavorare in interno."

Quando gli è stato chiesto se si fosse pentito di non aver firmato per un sequel, Bana ha ribadito: "Un giorno un amico mi ha dato un ottimo consiglio. Qual è la cosa migliore che può venire fuori da tutto questo se dici di sì? Se la risposta è che continuerai a ricevere offerte di cose che non vuoi fare, allora qual è il punto?"

A proposito del Golia Verde, vi ricordiamo che Mark Ruffalo tornerà nei panni di Bruce Banner per la serie Disney+ di She-Hulk in arrivo nel 2022.