Hulk con Eric Bana: sarà forse un film sottovalutato?

Tutti amano l'Hulk di Mark Ruffalo, ma prima di lui ci sono stati ben due film sul personaggio negli anni 2000, quello del 2008 con Edward Norton (di cui ha di fatto preso il posto) e... Quello del 2003 con Eric Bana. Oggi, vogliamo parlarvi di quest'ultimo.

Da molti considerata la peggiore iterazione cinematografica del personaggio, l'Hulk di Eric Bana diretto da Ang Lee non ha ripagato l'attesa dei fan, sia quelli che da anni aspettavano di vedere la storia dell'eroe raccontata sul grande schermo, sia dei neofiti del genere.

Eppure, la critica non era stata poi così severa ai tempi (se andiamo a vedere il punteggio di Rotten Tomatoes, l'Hulk di Ang Lee è a un discreto 62%), o almeno, non quanto il pubblico (l'audience score di RT, di contro, è un 29%).

Ma allora perché non fu un successo? Avrà avuto ragione Jennifer Connelly nel dire che "non era un film per ragazzini"?

In questo video che trovate sul canale YouTube di EveryeyePlus (e anche in testa alla notizia) cerchiamo di analizzarne in breve pregi e difetti, tenendo conto anche del contesto in cui fu realizzato e arrivò nelle sale, e di scoprire se, effettivamente, l'Hulk del 2003 non sia stato magari un tantino sottovalutato...