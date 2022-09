Hulk, Eric Bana critico sull'atmosfera sul set: 'Mood ridicolmente serio e morboso'

Ai film del Marvel Cinematic Universe viene spesso criticata l'impostazione eccessivamente comica di alcuni film, con Disney che ha voluto imprimere negli anni un tono sempre più scanzonato, al netto di alcuni momenti più seri, al suo franchise di punta: fa sorridere, dunque, pensare alle critiche rivolte all'Hulk di Ang Lee.

Il film con Eric Bana, come ricorderete, uscì nel 2003, quando ancora i Marvel Studios erano ben lontani dall'essere concepiti e i punti di riferimento per quanto concerne i cinecomic erano pezzi di storia come i Superman di Richard Donner o gli Spider-Man di Sam Raimi: a distinguere quell'Hulk dai prodotti targati MCU, d'altronde, basterebbero quelle atmosfere decisamente più dark e cupe che lo contraddistinguono ancora oggi come uno dei film più seriosi nel suo genere.

Atmosfera seriosa che, a quanto pare, regnava sovrana non solo sullo schermo, ma anche dietro le quinte: qualche tempo dopo l'uscita, infatti, proprio il protagonista Eric Bana ebbe qualcosa da ridire sul mood "ridicolmente serio e morboso" avvertito da tutti i presenti sul set. Accuse che Ang Lee rispedì al mittente, ricordando alla star di Troy che la sua intenzione era proprio quella di girare una tragedia in piena regola, solo incentrata sulle vidende di un supereroe.

Ironia della sorte: proprio quelle atmosfere valsero più di una critica al film di Ang Lee da parte di stampa e fan, nonostante, col tempo, qualcuno ne abbia effettivamente riconosciuto il valore. Per saperne di più, comunque, qui trovate la nostra recensione dell'Hulk di Ang Lee.