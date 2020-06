Hulk, meglio quello di Edward Norton o quello di Eric Bana?

La storia di Hulk ci parla di più attori che si sono alternati nel ruolo del gigante verde sul grande e piccolo schermo, dall'ormai leggendario Lou Ferrigno all'attuale Mark Ruffalo: oggi, però, vogliamo concentrarci sui due attori che si trovano nel mezzo della timeline, vale a dire Eric Bana ed Edward Norton.

I due presero parte, come tutti ricorderete, a quelli che possiamo annoverare tra i cinecomic più criticati di tutti i tempi: nel 2003 fu il turno di Bana con l'Hulk diretto da Ang Lee (il Marvel Cinematic Universe non era neanche un'idea, all'epoca), mentre nel 2008 toccò a Norton vestire per la prima e ultima volta i panni di Bruce Banner ne L'Incredibile Hulk.

Due film profondamente diversi nell'approccio al personaggio: laddove Ang Lee tentò di scavare in maniera più approfondita nella psiche del personaggio, il film di Louis Leterrier preferì un approccio più fisico e, se possibile, ancora più dark nella resa visiva del personaggio (che, nonostante una storia piuttosto cupa, risultava forse ancora vagamente giocattoloso nel film del 2003, a causa ovviamente anche di effetti speciali non ancora ai livelli di quelli sfruttati dall'MCU).

Entrambe le versioni hanno comunque accumulato più detrattori che fan nel corso degli anni, soprattutto se confrontate a quella di Mark Ruffalo (almeno fino all'esordio dello Smart Hulk di Avengers: Endgame, davanti al quale più di un fan Marvel ha storto il naso). A distanza di 17 anni dal primo e di 12 anni dal secondo, dunque, la domanda del secolo è: chi, tra Eric Bana ed Edward Norton, avrebbe forse meritato una seconda opportunità?

