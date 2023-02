Hulk, perchè Edward Norton non partecipò al film del 2003?

Prima dell'Hulk di Mark Ruffalo e quello di Edward Norton, uno dei primi tentativi di portare l'eroe Marvel sul grande schermo, fu fatto da Ang Lee che nel 2003 realizzò una versione molto più dark di Hulk con protagonista Eric Bana. Un altro attore, però, a quanto pare, rifiutò il ruolo.

L'attore in questione è una vecchia conoscenza del mondo Marvel, primo interprete di Hulk all'interno del Marvel Cinematic Universe. Stiamo parlando, ovviamente, di Edward Norton. L'attore, da grande fan di Hulk, dopo aver letto lo script pare sia rimasto talmente deluso dal lavoro da rifiutare apertamente il ruolo. Questo non lo limitò però, anni dopo, ad accettare la proposta della Marvel a vestire i panni di Bruce Banner nel film sul personaggio del 2008.

I tantissimi problemi creativi de L'Incredibile Hulk ha portato il film, negli ultimi anni, ad essere un pò lasciato nel dimenticatoio a favore della versione dell'eroe interpretata da Mark Ruffalo dall'uscita di Avengers nel 2012. L' Hulk di Ang Lee, nato in maniera totalmente indipendente dal franchise, nel 2003 si poneva su quel filone di "nuovi cinecomic" che, in un certo modo, stavano cercando di spianare la strada al genere per gli anni successivi.

In un recente montaggio, Eric Bana è stato sostituito da Eric Bana in un grandissimo deepfake, nella prospettiva, seppur minima, di vedere Bana ritornare su schermo. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nel commento!