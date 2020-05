Da Hulk a Bright 2: Louis Leterrier in trattative per dirigere Will Smith e Joel Edgerton

Per dirigere un film che ha del sovrannaturale chi è meglio di qualcuno che abbia una grande esperienza sul campo? Netflix lo sa bene e per dirigere il seguito di Bright con Will Smith e Joel Edgerton sembrerebbe aver scelto Louis Leterrier, regista de L'Incredibile Hulk con Edward Norton.

La notizia arriva dal portale Deadline che segnala lo stato avanzato della trattativa tra la major dello streaming domestico e Leterrier, scelto dopo che il regista del primo film David Ayer ha recentemente firmato con la Warner Bros. per dirigere e scrivere il reboot di Quella sporca dozzina, pellicola storica che nel 1967 raccontò lo sbarco in Normandia.

Netflix aveva in mente un secondo capitolo fin dal 2018, ma a causa del gran numero di nuovi progetti che hanno affollato i suoi corridoi, virtuali e fisici, la piattaforma è riuscita solamente adesso a trovare lo spazio necessario al sequel: la scorsa estate Bright 2 fu infatti rinviato.

Nel primo film abbiamo assistito alle bizzarre avventure poliziesche di Daryl Ward (Smith) e Nick Jakoby (Edgerton), coppia tanto affiatata quanto strampalata, nella più genuina tradizione cinematografica di Smith, e, sebbene i dettagli non siano stati del tutto rivelasi, sappiamo che nel sequel rivedremo il duo in divisa impegnato in nuove indagini che avranno però una dimensione internazionale: nuove razze e creature sono in arrivo?

Nei giorni scorsi è salito a bordo di Bright 2 lo sceneggiatore T.S. Nowlin