Hulk, perché dal 2023 uno standalone sarebbe possibile: gli accordi Marvel

Mentre il Bruce Banner di Mark Ruffalo si prepara a tornare in She-Hulk, i fan della Marvel hanno condotto un lavoro investigativo di tutto rispetto, riaccendendo le speranze per l'arrivo di un film standalone dedicato al personaggio, che fungerebbe da sequel a L'incredibile Hulk del 2008.

Su Reddit questo ricercatore, dopo un'attenta analisi di diversi documenti, ha scoperto che la proprietà degli Universal Studios dei diritti di distribuzione di qualsiasi film stand-alone di Hulk scadrà nel Giugno 2023. Tra i vecchi file della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti l'utente reddit r/marvelstudios ne ha trovato uno depositato dalla Marvel nel Dicembre 2006, che affermava: "Gli Universal Studios hanno accettato di distribuire il film della Marvel L'incredibile Hulk e tutti i sequel agli stessi termini di quelli in cui la Paramount ha accettato di distribuire gli altri film finanziati e prodotti sotto la film facility". L'accordo non ha però presumibilmente coperto altre pellicole Marvel dal 2008 ad oggi, perché non ci sono stati sequel de L'incredibile Hulk.

A quel punto r/marvelstudios ha determinato che l'elemento chiave su cui fare chiarezza in questa dichiarazione era "gli stessi termini" accordati con la Paramount. Quali sono questi termini? L'utente Reddit li ha trovati in un documento firmato proprio da Marvel e Paramount nell'Agosto 2005: "Paramount avrà il diritto di esercitare i suoi diritti di distribuzione rispetto a ciascun film per un periodo iniziale di 15 anni a partire dal primo approdo in sala di tale pellicola." Un periodo che, dal 2008 al 2023 (nello specifico Giugno) sarebbe passato, dunque da quella data i Marvel Studios avranno nuovamente i loro diritti. Secondo r/marvelstudios possiamo considerare questo come segnale di un possibile arrivo di un progetto solista dedicato a Hulk. Da qui a un'eventuale conferma ufficiale, però, bisognerà aspettare ancora.



Intanto vi lasciamo con la nostra recensione de L'Incredibile Hulk!