Hulk arriva su Disney+! Ecco quando sarà disponibile in catalogo il film con Edward Norton

Disney+ ha avuto modo sin dal primo momento di sfruttare un catalogo immenso grazie alle infinite proprietà della House of Mouse, tra cui franchise colossali come l'universo di Star Wars o il Marvel Cinematic Universe: proprio quest'ultimo ha però dovuto rinunciare a qualcosa per questioni di diritti, come nel caso de L'Incredibile Hulk.

Il primo ed unico film di Edward Norton nell'MCU (per il quale, comunque, gli Studios già tennero in considerazione Mark Ruffalo) ha infatti sempre rappresentato una delle poche macchie nel catalogo di Disney+: una situazione che sta però finalmente per sbloccarsi, perché lo stand-alone sul nostro Bruce Banner è pronto a fare il suo trionfale ingresso in catalogo.

L'annuncio è arrivato a sorpresa soltanto pochi minuti fa, quando il profilo Twitter ufficiale della piattaforma ha annunciato che L'Incredibile Hulk sarà disponibile nel catalogo Disney+ a partire da domani! Pochissimo preavviso, dunque, per una notizia che farà sicuramente felici i fan che più storcevano il naso davanti all'impossibilità di concedersi un rewatch completo al 100%, al netto delle tante critiche rivolte negli anni al film di Louis Leterrier.

E voi, cosa ne dite? Darete una seconda possibilità al nostro gigante verde con il suo arrivo su Disney+? Fatecelo sapere nei commenti! Mark Ruffalo, intanto, ha commentato le voci su un possibile film su World War Hulk.