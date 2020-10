Hugh Jackmann conquista il web con le foto dei suoi cagnolini

È impossibile non pensare subito a Wolverine quando vediamo il volto di Hugh Jackman: un eroe violento, determinato e brutale... ma con un debole per i suoi adorabili cagnolini.

Dopo essere apparso in una pubblicità completamente nudo, suscitando l'ilarità di Ryan Reynolds, l'attore annuncia di essere "tornato ai suoi contenuti quotidiani". Questa volta ci propone due selfie insieme ad Alegra e Dali, i suoi fedeli amici che non rinunciano mai ad un po' del suo affetto.

L'attore è stato avvistato varie volte mentre era intento a portare a spasso i suoi animali domestici e lui stesso aveva già postato diversi contenuti riguardanti gli animali, come il video che trovate più in basso, nel quale si esibisce in un discreto ballo insieme ad uno dei cani (un vero attore deve saper tenere il palco a prescindere dai colleghi con cui lavora...).

Jackman non è la sola celebrità che ha intenerito il web con foto e video simili, visto che il profilo Instagram di Chris Evan è totalmente monopolizzato dal suo Badger, e persino Henry Cavill rinuncia volentieri alla Rutilia di The Witcher in favore del suo cagnolino. Una vera sfida a colpi di tenere foto: anche gli attori più famosi al mondo hanno amici a quattro zampe e non resistono alla tentazione di condividere sui social le loro foto!