Hugh Jackman ancora Wolverine nel MCU? 'Se solo fosse accaduto prima...'

Da quando Disney ha finalizzato l'acquisizione di 20th Century Fox (ma in realtà anche da prima) i fan non hanno mai smesso di sperare che Hugh Jackman potesse tornare a interpretare Wolverine. L'attore però è stato sempre molto chiaro al riguardo: le tempistiche non sono (state) quelle giuste.

Hugh Jackman è tornato sull'argomento Wolverine in una recente intervista, dato che comunque le domande al riguardo dubitiamo finiranno mai, e ha spiegato che la volontà di tornare ci sarebbe anche stata... Se solo tutto questo fosse successo un po' prima.

"Se fosse successo 7 anni fa avrei detto 'Ok, sì'" rivela "Ma sapevo che ormai era tempo di lasciare la festa".

Infatti, Jackman è sicuro che presto avremo un nuovo Wolverine che raccoglierà il testimone e darà nuova linfa al personaggio "Qualcun altro arriverà e se ne prenderà carico. È un personaggio troppo bello perché ciò non accada".

E finora non sono certo mancate teorie e proposte di fan e colleghi (tutte prontamente smentite) su chi potrebbe sfoderare gli artigli al posto suo.

I più gettonati sono stati certamente il protagonista di Rocketman Taron Egerton (supportato anche dal regista di Kingsmen Matthew Vaughn) e l'interprete di un altro personaggio Marvel, Tom Hardy (Tom Hardy è spesso Wolverine nelle varie fanart), ma ci sono stati anche azzardi più grossi come l'attore che dà il volto a Superman, Henry Cavill.

Ora come ora non sappiamo quali siano i piani dei Marvel Studios per Wolverine e gli altri X-Men, ma certo è che rivedremo prima o poi questi personaggi sullo schermo. In che occasione, tuttavia, e con quali volti, lo scopriremo solo a tempo debito.