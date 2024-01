Hugh Jackman, Wolverine inaugura il 2024 tuffandosi nell'oceano: video da brividi

Prima di tornare a vestire i panni di Wolverine nel prossimo film del Marvel Cinematic Universe, Deadpool 3, Hugh Jackman ha deciso di augurare buon anno ai propri fan in un modo molto particolare. L'attore ha pubblicato sui social un video nel quale partecipa ad una challenge che prevede il bagno nelle fredde acque dell'oceano.

In realtà Hugh Jackman ha abituato i propri follower a gag e situazioni molto particolari quindi il suo bizzarro augurio di buon anno non può aver stupito più di tanto coloro che seguono da tempo la star.

Il 2024 sarà un anno particolarmente importante per Hugh Jackman, che tornerà ad indossare il costume del personaggio che l'ha reso celebre in tutto il mondo negli ultimi ventiquattro anni, Logan/Wolverine, uno dei leader dei celebri mutanti Marvel, X-Men.



Jackman recita in Deadpool 3 al fianco dell'amico e collega Ryan Reynolds, che tornerà per la terza volta nel ruolo di Wade Wilson/Deadpool, con Jennifer Garner che riprende il ruolo di Elektra.

Hugh Jackman e Ryan Reynolds sono protagonisti di una faida sui social che dura da parecchio tempo; le due star di Hollywood hanno sfruttato la loro solida amicizia per sfidarsi di continuo pubblicamente, divertendo i fan che da anni seguono gli sfottò che gli attori si lanciano tramite i propri account social.



In attesa di vedere il nuovo film, potete recuperare la recensione di Deadpool 2, film che precede il debutto di Deadpool nel Marvel Cinematic Universe.