Hugh Jackman e Wolverine saranno anche in Avengers: Secret Wars? Adesso si può sognare

Il ritorno di Hugh Jackman nei panni di Wolverine per Deadpool 3 spalanca nuovamente le porte e le possibilità del Multiverso, e adesso per i fan del Marvel Cinematic Universe è più facile che mai sognare di rivedere Logan anche in Avengers: Secret Wars.

Fino a qualche anno fa sarebbe stato impensabile vedere Wolverine o altri membri degli X-Men al fianco degli Avengers sul grande schermo, ma ora che i diritti di tutti questi personaggi fanno parte delle proprietà intellettuali della Disney dopo la fusione con la Fox l'unico limite è - davvero - la fantasia. E dopo che Mark Ruffalo, qualche settimana fa, ha garantito che Avengers Secret Wars sarà più grande di Avengers Endgame, gli appassionati stanno già perdendo il sonno nel tentativo di prevedere quali altri supereroi extra-MCU saranno inclusi nel mega-crossover dei Marvel Studios.

Chiaramente dopo Spider-Man: No Way Home i nomi più hot sono stati quelli di Andrew Garfield e Tobey Maguire, ma con l'uscita di Doctor Strange nel Multiverso della Follia e il ritorno di Patrick Stewart come Charles Xavier i fan hanno iniziato a sognare la presenza di altri 'vecchi' X-Men nei prossimi titoli MCU, e da quel momento Hugh Jackman è tornato subito in auge. Ora che è stato confermato che Wolverine tornerà in Deadpool 3, molti sperano che l'attore australiano possa tornare anche in Avengers: Secret Wars, con i Marvel Studios che potrebbero sfruttare alcuni attori del franchise ex Fox per dire addio alle vecchie versioni dei personaggi e preparare il terreno ai nuovi X Men del MCU. Da notare poi che a luglio scorso, dopo il Comic-Con, il noto insider Daniel Richman si era detto 'sicuro' che Tobey Maguire, Andrew Garfield e Patrick Stewart sarebbero tornati per Avengers: Secret Wars, e in queste ore sempre Richman ha ribadito il concetto, includendo anche Hugh Jackman nella rosa di 'vecchie glorie' pronte per essere convocate nel cast del film, che si suppone sarà immenso.

Al momento chiaramente è ancora presto per saperne di più e i fan non possono che fantasticare su questa eventualità, ma fateci sapere cosa ne pensate nella sezione dei commenti.