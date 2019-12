Hugh Jackman vs Ryan Reynolds: Wolverine crea un poster di Free Guy meglio dell'originale

Durante l'ultimo CCXP Ryan Reynolds non ha perso occasione per induguare sotto i riflettori e, con grande piacere dei fan, il primo trailer e poster ufficiali di Free Guy sono stati distribuiti: chi non poteva rimanere in disparte è stato lo storico amico e compagno di set Hugh Jackman che ha ri-editato il poster in maniera alquanto originale.

Sull'account instagram di Jackman proprio oggi è comparsa un'insolita locandina (in calce), modificata ad hoc per suscitare l'ilare risposta dl pubblico e sicuramente anche di Reynolds, avvezzo come pochi a scherzi e prese in giro, talvolta anche di cattivo gusto.

Nel poster, l'ormai ex Wolverine (voi avete votato per scegliere il nuovo Wolverine, vero?) ha sostituito il volto di Reynolds con il proprio: negli occhi il candore e la purezza di chi sa che prima o poi la vendetta di Deadpool arriverà, ma il coraggio, si sa, è una caratteristica fondamentale per un eroe.

I due, insieme a Jake Gyllenhaal, sono da sempre un trio inseparabile fuori e dentro il set e talvolta faide pericolose nascono all'interno del gruppo di amici, come quella volta, qualche natale fa, in cui i nostri regalarono al protagonista di Free Guy un imbarazzante maglione natalizio (nella foto in basso).

In attesa di scoprire come reagirà Reynolds, vi rimandiamo all'intervista promozionale dell'attore sul suo nuovo film, che dichiara essere il Ritorno al Futuro delle nuove generazioni.