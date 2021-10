Hugh Jackman in un video scherza su una ferita provocata durante le prove di The Music Man

Hugh Jackman è uno showman incredibile che negli anni ci ha stupiti non solo con la sua recitazione, ma anche con il suo talento nel canto e nella danza. Il performer, adesso, si sta preparando a tornare sul palco con The Music Man. Proprio oggi l'attore ha pubblicato un video in cui racconta di un piccolo incidente avuto con un oggetto di scena.

Durante le prove Jackman si procurato un taglio sul naso con... il cappello indossato dal suo personaggio. Nel video l'attore lo mostra, sottolineando quanto il copricapo con cui gioca davanti alla telecamera possa essere in verità tagliente. Adesso ovviamente tutti si aspettano una battuta di Ryan Reynolds, che sicuramente non tarderà ad arrivare.

Nel video l'attore fa anche un commento su una biopsia. Per chi non lo sapesse Jackman ha avuto un cancro alla pelle in passato, per il quale ha subito ben tre interventi, e proprio per questo motivo in passato ferite di questo genere avevano destato non poca preoccupazione nell'attore e in chi gli stava accanto se non identificati i motivi. Ma stavolta si può stare tranquilli.

Oltre al teatro, Hugh Jackman ha spesso prestato le sue doti da performer anche al cinema, dove ha recitato in diversi musical come Les Miserables e The Greatest Showman che vi raccontiamo in una recensione. Adesso, come vediamo nel suo video di Instagram, l'attore è pronto a lasciare lo schermo per un po' per poter tornare sul palco... facendo attenzione a non procurarsi altre ferite con il cappello.