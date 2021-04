Hugh Jackman, è tutto vero: l'attore ha una forchetta personalizzata di Wolverine

Avendo interpretato il personaggio in maniera magistrale per quasi due decenni, Hugh Jackman è ormai diventato sinonimo di Wolverine. In attesa di scoprire se e come il mutante approderà nel Marvel Cinematic Universe, l'attore ha deciso di mostrare ai fan un simpatico gadget proveniente dai sui anni degli X-Men.

"Immaginatevi questo: state facendo una chiacchierata durante colazione. Raggiungere il cassetto della cucina. State cercando una forchetta" ha scritto Jackman sui social, dove ha pubblicato la foto di una speciale forchetta di Wolverine, con tanto di triplo artiglio e la scritta "Logan" lungo l'impugnatura.

Come accennato in precedenza, la conclusione della saga degli X-Men targata 20th Century Fox e l'acquisizione dei diritti da parte della Disney significano solo una cosa: l'imminente arrivo dei mutanti nel MCU. Se Kevin Feige ha già confermato ufficialmente l'arrivo di un film dedicato agli X-Men (rumor non confermati parlano di un reboot intitolato The Mutants), tuttavia, nulla si è ancora detto su un eventuale nuova versione di Wolverine. In ogni caso, comunque, una cosa è certa: l'attore che erediterà il ruolo da Jackman dovrà darsi un gran da fare per scrollarsi di dosso l'ombra ingombrante della star.

Nel frattempo, c'è chi ha immaginato Daniel Radcliffe come nuovo interprete di Wolverine.