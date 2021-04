Hugh Jackman si vaccina contro il COVID-19: il commento è in perfetto stile Wolverine

Hugh Jackman e Ryan Reynolds possono anche avere un rivalità in corso e non essere d'accordo su diverse cose, ma qualcosa a cui sono entrambi favorevoli è il vaccino contro il COVID-19, l'unica arma con cui è possibile uscire dalla Pandemia di Coronavirus che mette d'accordo persino Deadpool e Wolverine.

Di recente è stato Reynolds a condividere una foto del momento in cui ha ricevuto la sua dose di vaccino, e proprio nelle ultime ore è arrivato su Twitter anche Jackman a postare la sua, aggiungendo in didascalia una frase abbastanza emblematica e in linea con il suo personaggio più amato e famoso. L'attore ha infatti scritto: "Il fattore rigenerante di Wolverine non può salvarmi dal COVID. Ma il vaccino sì. Fatelo tutti!".



Interessante notare come anche il Mercenario Chiacchierone di Reynolds abbia tre le proprie abilità quella delle rigenerazione accelerata dei tessuti, il che è un'altra cosa che sia Jackman che Reynolds hanno in comune: interpretare due personaggi con capacità simili.



Forse è anche questo parte del motivo della loro faida, ma ora la cosa più importante è constatare come tutti e due gli interpreti sfruttino il loro star power e la loro influenza per una campagna privata social pro-vaccinazione, che ti questi tempi significa davvero molto.