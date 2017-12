Hugh Jackman tornerà nei panni di Wolverine in caso dell'accordo Disney/Fox?

Il 2017 sarà ricordato per molte cose, tra le quali l'addio dinei panni dinell'acclamato Logan - The Wolverine , di, film che - tra l'altro - lasta spingendo agli

Qualche mese fa, l'attore ha, però, fatto sapere, che avrebbe continuato ad interpretare l'artigliato mutante dei fumetti della Marvel qualora la Twentieth Century Fox avesse stipulato un accordo con la Walt Disney Pictures per far entrare gli X-Men nel Marvel Cinematic Universe.

Ironia della sorte, quell'accordo ora potrebbe diventare realtà. Infatti, la Walt Disney Pictures sta acquisendo la Fox e, secondo gli ultimi report, si tratterebbe di un accordo ormai chiuso e pronto ad essere annunciato entro la fine dell'anno. Questa acquisizione, naturalmente, potrebbe portare i Marvel Studios ad includere personaggi come X-Men ma anche Fantastici Quattro all'interno del suo vasto Universo Cinematografico.

Ora un nuovo report di AICN afferma che Hugh Jackman potrebbe effettivamente tornare a vestire i panni di Wolverine in caso che l'accordo vada a gonfie vele. "E sì, è vero" ha commentato il sito in un report sull'acquisizione "Potremmo vedere Hugh Jackman tornare ad interpretare Wolverine per via di questo accordo".

Visto il finale di Logan - The Wolverine potrebbe sembrare impossibile, ma non lo è affatto. Se passiamo oltre al fatto che la continuity dei film sui mutanti è piuttosto incasinata, c'è da dire che quel film è ambientato nel 2029, e dai giorni nostri a quell'anno potrebbero esserci svariate storie da raccontare con il Wolverine pre-"Logan". I Marvel Studios potrebbero, ovviamente, decidere di reboottare la saga sui mutanti oppure, se la Fox insisterà, potrebbero tranquillamente usare il multiverso - che verrà esplorato maggiormente in Ant-Man and the Wasp nel 2019 - per giustificare l'assenza dei mutanti nell'MCU e rendere, in ogni caso, in continuity i film precedenti della Fox.