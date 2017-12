Hugh Jackman svela che rifiutò il ruolo di James Bond

Tutto è pronto per il venticinquesimo film della saga diincentrata sul personaggio iconico di James Bond e che, ancora una volta, rivedrà l'attorenei panni del protagonista del franchise.

E anche se Daniel Craig lo impersonerà per l'ennesima volta, già sono partiti i toto-casting per l'attore che, prima o poi, dovrà sostituirlo. Molti attori hanno dato la loro piena disponibilità per interpretare James Bond al cinema, eppure qualcuno ha comunque rifiutato un ruolo cosi ambito ed iconico.

Ad esempio Hugh Jackman, storico interprete di Wolverine al cinema, ha svelato che rifiutò la parte di 007 molti anni fa: "Stavo per girare X-Men 2 e ricevetti una chiamata dal mio agente che mi chiedeva se fossi interessato ad interpretare James Bond. Pensavo, a quel tempo, che le sceneggiature di questi film erano diventate folli e impossibili, e avevano bisogno di tornare più con i piedi per terra e dark. La risposta fu 'non devi metterci bocca, devi solo firmare'. Ma ero anche preoccupato che tra Bond e gli X-Men, non avrei avuto il tempo per fare qualcosa di differente. Cosi rifiutai".

L'attore ha legato il suo volto a quello del personaggio di Wolverine, cinematograficamente parlando. La sua ultima performance nel ruolo, Logan - The Wolverine, è stata acclamata da pubblico e critica.