Hugh Jackman, la star di Wolverine svela i suoi segreti: 'Ecco come mi mantengo in forma'

Hugh Jackman è conosciuto in tutto il mondo per aver interpretato Wolverine nei film della saga cinematografica degli X-Men e sebbene i suoi giorni da supereroe siano finiti, ciò non significa che abbia smesso di mantenersi in forma.

Nelle scorse ore l'interprete di Logan è comparso sulla propria pagina ufficiale di Instagram per condividere tramite un video alcuni suggerimenti per gli allenamenti. Trovate il video in calce all'articolo, mentre qui sotto le dichiarazioni dell'attore:

"Oggi voglio consigliare un tipo di allenamento. Mi viene di continuo: 'Come fai a metterti in forma per Wolverine?' Qual è la tua formazione, quali sono i tuoi esercizi?' La verità è che sono stato fortunato a poter imparare dai migliori: la mia allenatrice, Beth Lewis, e il mio buon amico Peter Attia, un dottore incredibile. A proposito, seguite il suo podcast, The Drive, è fantastico. Queste due persone incredibili mi hanno consigliato di fare un allenamento di Zona 2. L'allenamento di Zona 2 è, per me, che ho una frequenza cardiaca di 130, un po' come una corsa in cui puoi anche chiacchierare. Non è una cosa che ti ammazza e lo fai due o tre volte alla settimana per circa 45 minuti. Fai una camminata vigorosa, una corsa leggera fa la differenza per la tua salute e mi fa sentire molto meglio. Mi fa perfino dormire meglio!"

