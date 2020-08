Hugh Jackman, la star scherza:'Ryan Reynolds è furioso per la mia nomination agli Emmy'

Hugh Jackman ha trovato un'altra occasione per scherzare insieme al collega e amico Ryan Reynolds. La star di X-Men ha dichiarato di aver saputo dalla moglie di Reynolds, Blake Lively, che la star di Deadpool è 'furiosa' per la candidatura di Jackman agli Emmy Award grazie alla sua performance nel film tv HBO, Bad Education.

Reynolds inizialmente aveva condiviso un video nel quale si rivolgeva a Jackman:"Amico, congratulazioni. Ho appena sentito che hai avuto una nomination agli Emmy, è folle. Ma non perchè non la meriti. Beh... "

L'ironia di Reynolds è stata prontamente raccolta da Hugh Jackman durante un Q&A con Entertainment Tonight:"Blake Lively mi ha scritto e mi ha detto che Ryan non esce dal letto, è furioso, è davvero arrabbiato con l'Academy... "

Jackman ha proseguito:"L'ho contattato e gli ho detto 'Se hai bisogno di qualcosa, semplicemente contattami'".

Non è la prima volta che Ryan Reynolds e Hugh Jackman si punzecchiano ironicamente a distanza. Da diversi anni i due attori si divertono a prendersi in giro, causando grande ilarità tra i fan che da tempo ormai seguono le finte diatribe tra i due attori.

Ora la trama si è arricchita di una nuova puntata. Reynolds 'replicherà' alle parole di Jackman? Nel frattempo Hugh Jackman pare che abbia trovato il nuovo Wolverine.

Di recente Jackman ha raccontato come ha detto addio a Wolverine, dopo diversi anni in cui la star ha interpretato il personaggio Marvel.